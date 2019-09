Il figlio è cieco e lei gli racconta le partite di calcio minuto per minuto

La prima finalista del premio FIFA Fan Award 2019 è una mamma che porta il figlio non vedente allo stadio e gli racconta le partite minuto per minuto. Ogni singola azione, i gol, i rigori, i fuorigioco, gli espulsi, ma anche il taglio dei capelli dei giocatori, le magliette e gli striscioni... tutto è descritto nei minimi dettagli per non far perdere questa emozione al suo ragazzo. Questa è una storia d'amore. È la storia di Silvia Grecco e di suo figlio Nickollas, un bambino nato prematuro, autistico e con un problema alla retina.

Grazie all'amore e alla sua immensa forza, Silvia è riuscita a trasmettere al ragazzo la sua passione per il calcio, ha iniziato a portarlo con sé allo stadio e gli ha donato delle emozioni fortissime. "Sin dalla mia infanzia, vivo il calcio - ha raccontato la donna a FIFA - Vivo Palmeiras. Il calcio nella mia vita, nella vita di mio figlio, sta cambiando la vita. È un amore che trasforma; un amore per l’arte di giocare a calcio".

Nickollas allo stadio si trasforma: si trova a suo agio, ride, è sereno e trasmette quella gioia di vivere che un bambino della sua età dovrebbe avere sempre.

Il premio FIFA Fan Award 2019 è dedicato a tutte le persone che amano talmente tanto il calcio da essere un esempio per gli altri tifosi e non solo.