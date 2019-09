Stasera Apple presenterà i nuovi iPhone 11

Cresce l'attesa per gli appassionati della mela morsicata: tra pochissime ore, alle 19 (ore italiana), presso lo Steve Jobs Theatre in California, la casa di Cupertino presenterà l'evento “By innovation only”.

Gli appassionati di tutto il mondo potranno seguire l'evento in diretta streaming, collegandosi alla pagina Youtube ufficiale del brand.

Ma di cosa si parlerà? Sicuramente del nuovo iPhone 11, ma anche dei nuovi servizi Tv+ e Arcade. Forse, come sperano i fan, ci sarà anche qualche sorpresa a proposito di nuovi gadget.

Per quanto riguarda l'iPhone 11, è attesa la presentazione di nuovi modelli: due di fascia alta e uno di fascia media, che dovrebbero essere disponibili in Italia già dal prossimo 20 settembre.

Tripla fotocamera e sistema di sblocco Face ID migliorato, sono le caratteristiche più attese per il nuovo iPhone 11 Pro.

L'11 Pro Max presenterà le stesse caratteristiche, ma con uno schermo più grande (6,5 pollici anziché 5,8).

Infine l'iPhone 11, con caratteristiche simili ai precedenti, ma con funzioni di fotocamera ridotte e schermo Lcd.

Durante l'evento Apple darà spazio anche a 2 nuovi servizi: il lancio di Apple TV+, un servizio di streaming già presentato a marzo, e il servizio Arcade, una piattaforma di gaming.

Infine c'è attesa anche per il momento “one more thing…”, il fuoriprogramma che potrebbe riservare grandi sorprese. Tra i gadget che gli appassionati attendono ci sono l'Apple Tag, un sistema di tracciamento della posizione, e gli Apple Glass, gli occhiali per la realtà aumentata.

Non resta che seguire l'evento in streaming per scoprire tutto nel dettaglio...