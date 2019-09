Massimo Boldi innamorato: "Il mio cuore ha ricominciato a battere"

Massimo Boldi ha ritrovato l'amore dopo tanti anni di solitudine e una relazione finita male. L'attore italiano è rimasto vedovo nel 2004: dopo 31 anni di matrimonio, la sua Marisa è venuta a mancare. Ma ora, è l'alba di un nuovo giorno per lui. Un nuovo giorno che risponde al nome di Irene Federica Fornaciari, la sua nuova compagna.

A 74 anni, Massimo ritrova il sorriso accanto a una donna che lo ama. In un'intervista tv, il comico ha dichiarato: "Mi piace soprattutto come mi vuole bene". Proferendo queste parole, Massimo si è anche commosso. La forza dell'amore non ha limiti, travolge tutti a qualsiasi età. Non importa chi sei, cosa fai, quanti anni hai... quando bussa alla tua puoi solo aprire e farti travolgere come un adolescente. "Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato", ha continuato l'artista.

I due, che hanno 34 anni di differenza (la Fornaciari ha infatti 40 anni), sono molto uniti e nelle ultime settimane non riescono a staccarsi l'uno dall'altra. Sui social già sono apparse alcune foto che li ritraggono felici insieme. Questa nuova relazione è approvata anche dalla famiglia di lui: spesso, infatti, negli scatti c'è anche Marta, una delle figlie di Boldi. Su Irene non abbiamo molte informazioni, l'attore non ha aggiunto niente altro... ma se la loro love story continuerà scopriremo qualcosa di più molto presto!