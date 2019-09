Sale in metro a Milano vestito da Joker e con una pistola finta, denunciato

Sarà forse perché questa figura sta tornando di moda, grazie al film di prossima uscita che ha appena vinto il Leone d’Oro alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, se a Milano in metropolitana è comparso Joker.

Si trattava, in realtà, non di Joaquin Phoenix, attore che ha interpretato questo personaggio nel film di Todd Philips, bensì di un 36enne che, vestito e truccato come il celeberrimo nemico di Batman, alle 19:40 circa di ieri sera si aggirava per la stazione Moscova con una pistola legata alla cintola dei pantaloni: notato da diversi passeggeri che hanno subito segnalato la sua sinistra presenza, l’uomo è stato fermato dalla Polizia ed è subito scattata la denuncia per procurato allarme.

Per colpa del Joker milanese la circolazione della metropolitana è stata addirittura sospesa per diversi minuti perché gli agenti dovevano verificare se vi fosse effettivamente qualche pericolo per i passeggeri: in realtà, la pistola che il 36enne portava con sé era finta. L’uomo ha spiegato che si era vestito così perché stava andando a una festa e ha provato a giustificarsi dicendo che la sua pistola aveva anche il tappo rosso e che dunque era piuttosto evidente che si trattava solo di un giocattolo. Queste giustificazioni, però, non sono servite a evitargli la denuncia.