Selma Blair: la foto nuda dopo la chemio scatena la polemica

C'è chi le ha scritto di rivestirsi, chi l'ha accusata di mettersi solo in mostra e chi le ha detto che in questo modo è riuscita solo a perdere la dignità. Gli haters non si fermano neanche di fronte alle malattie e sono pronti a dire la loro qualsiasi cosa succeda. Questo è quello che è successo Selma Blair.

L'attrice americana ha postato su Instagram una sua foto dove si mostra nuda, con una borsa per coprire le parti intime, mentre si guarda allo specchio. La testa rasata e lo sguardo smarrito. Selma ha fatto questo scatto dopo un ciclo di chemioterapia per curare, in via sperimentale, la sclerosi multipla che le è stata diagnosticata qualche anno fa.

L'immagine è sicurante forte e in tanti, infatti, ne hanno apprezzato il significato. Ad altri però non è piaciuto affatto questo modo di mettersi in mostra, lontano probabilmente dalla visione che si ha delle persone che lottano contro una grave malattia. "Rimettiti i pantaloni", le hanno scritto, ma lei non si lascia scalfire e non si cura di queste persone.