Obi-Wan Kenobi al posto di Gesù: l’epic fail di una chiesa mormona

Una Chiesa dei Santi dell’Ultimo Giorno, ossia una chiesa mormona del Minnesota, negli Stati Uniti, ha commesso un epic fail che sta facendo il giro del web.

In un opuscolo dedicato ai fedeli, infatti, insieme ad alcune immagini di Gesù, è stata inserita una foto dell’attore Ewan McGregor nei panni di uno dei suoi personaggi più famosi, ossia Obi-Wan Kenobi, il mentore di Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars.

In sostanza, il Jedi è stato scambiato per Gesù: in effetti, con la barba e quell’abbigliamento, Ewan McGregor un po' lo ricorda e dunque chi ha prodotto l’opuscolo religioso potrebbe essersi confuso. Inutile dirlo, la foto del libretto è stata condivisa sui social ed è diventata subito virale.

Credits: instagram.com/itsalwright101/

Qualcuno sostiene si tratti di uno scherzo, qualcun altro, invece, che si sia trattato effettivamente di un errore che ha strappato un sorriso ai fedeli. Di certo, nessuno si sarebbe mai aspettato che Obi-Wan Kenobi potesse diventare “santo”, anche se in realtà in passato qualcuno aveva già notato la somiglianza del personaggio con Gesù, non a caso da tempo è diventato oggetto di meme condivisi sui social.