Apple: svelati tutti i dettagli sui nuovi iPhone 11, Pro e Max

Il 10 settembre alle 19 (ora italiana) sul palco dello Steve Jobs Theatre l'azienda di Cupertino ha presentato ufficialmente al pubblico gli ultimi aggiornamenti sui nuovi telefoni Apple: parliamo di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Max.

L'Apple Special Event è stato seguito in diretta streaming da tantissimi fan della mela morsicata collegati da ogni parte del mondo. Ma per chi si fosse perso la diretta, ecco una sintesi delle principali novità.

L'iPhone 11 è l'ultimo nato di casa Apple. Design in alluminio anodizzato e vetro e display LCD da 6,1 pollici. I colori disponibili sono 6: bianco, nero, verde giallo, rosso e violetto.

Sul fronte audio, permette di ricreare una scena surround virtualizzata.

Sul fronte video, permette di registrare filmati 4K a 60fps con funzioni di timelapse, stabilizzazione, extended dynamic range e quick take.

La vera novità riguarda però il comparto fotografico, che si arricchisce di nuovi algoritmi AI che migliorano la maggior parte dei parametri. Presenta una lente "wide" da 26mm ed una nuova lente "ultrawide" da 13mm. La nuova modalità Night Mode consentirà di scattare foto anche in basse condizioni di luce ambientale.

A questo si aggiunge una fotocamera frontale da 12megapixel, con le stesse funzioni e registrazione in slow motion. Migliorano anche le prestazioni di batteria (+1h) e CPU, grazie al nuovo processore Apple A13 Bionic.

Disponibile dal 20 settembre a partire da 699 dollari.

Per quanto riguarda iPhone 11 Pro (display da 5,8 pollici) e 11 Pro Max (display da 6,5 pollici), il design non cambia molto rispetto ai predecessori: finitura realizzata in acciaio inossidabile chirurgico e sul posteriore vetro unico completamente lavorato. I colori sono 4: verde mezzanotte, grigio siderale, argento e oro.

Migliorano luminosità e l'efficienza energetica (+15%).

Sul fronte audio, grazie a HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos e Super Retina XDR, il suono diventa ancora più avvolgente.

Il processore Apple A13 Bionic è potentissimo, ma non influenza negativamente i consumi (anzi, dura almeno 4 ore in più rispetto ai predecessori).

Sul fronte video, iPhone 11 Pro e Pro Max presentano 3 fotocamere (12MP con apertura da f/1.8, 12MP con apertura da f/2, 12MP con apertura fa f/2.4) che permetteranno di scattare foto di un livello decisamente superiore, anche con funzione Deep Fusion.

I filmati avranno una risoluzione al 4K a 60 fps e tutte le telecamere contribuiranno a migliorarne la resa.

Questi dispositivi saranno disponibili dal 20 settembre, rispettivamente al prezzo di partenza di 1.189€ e 1.289€.