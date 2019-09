La Casa Marco Simoncelli aprirà a ottobre

Lo scorso 20 gennaio, in occasione dell’anniversario del compleanno di Marco Simoncelli, il pilota di motociclismo morto tragicamente nel 2011 durante una gara in Malesia, è stato inaugurato il centro socio-assistenziale aperto in suo nome. Stiamo parlando, appunto, della Casa Marco Simoncelli, una struttura che si trova a Sant’Andrea di Besanigo, frazione di Coriano e che verrà gestita dalla Comunità di Montetauro, cooperativa locale alla quale il pilota era molto legato.

La struttura si occuperà di fornire assistenza socio-sanitaria a chi ne avrà bisogno ed è stata realizzata grazie alle tante donazioni ricevute dalla Fondazione creata dalla famiglia del Sic e ai ricavati degli eventi organizzati in sua memoria. Oggi il padre del pilota, Paolo Simoncelli, ha annunciato che il centro aprirà i battenti a ottobre.

“Tra circa un mese inizierà a ospitare i primi ragazzi – ha confermato Paolo in un’intervista al Tirreno - Proprio in questi giorni stiamo ultimando i contratti per l’arredamento e le rifiniture e nelle prossime settimane arriveranno i mobili”. E così, grazie al Sic e all’affetto dimostrato dai tanti sostenitori della Fondazione che porta il suo nome, tante persone potranno ricevere un prezioso aiuto.