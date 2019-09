Se riesci a mangiare 1kg di spaghetti alla carbonara non paghi: la sfida

Un ristorante del celebre quartiere romano di Trastevere, il Maritozzo Rosso, ha lanciato una sfida per i più golosi e per gli amanti della pasta: dal 10 settembre fino alla fine del mese, chi riuscirà a mangiare un chilo di spaghetti alla carbonara non paga il conto. Chi, invece, non riuscirà nell’impresa, pagherà una quota di partecipazione di 38 euro.

Nella prima edizione di questa sfida solo un ragazzo è riuscito a vincere, mangiando un chilo di pasta in soli 18 minuti e 23 secondi. Sì, perché ovviamente anche il fattore tempo conta: chi riuscirà a battere questo record, infatti, non solo non pagherà il conto, ma vincerà anche un aperitivo per 2 gratis a base di maritozzi salati in abbinamento a delle birre. Ovviamente l’aperitivo sarà da consumarsi in un’altra occasione, anche perché dopo un chilo di carbonara l’impresa sarebbe difficile per chiunque.

Per partecipare alla challenge basta prenotarsi contattando il Maritozzo Rosso; il locale in questione è molto conosciuto perché è anche un laboratorio e offre pasta fatta in casa condita con ingredienti locali e di qualità, ma anche perché sono i clienti a sceglierne la quantità da consumare.