L'aereo sta per partire mentre sono al bar: ecco cosa si inventano

Quando ci si trova in aeroporto conviene sempre tenere sott’occhio gli annunci relativi al proprio volo. In questo modo si potrebbe evitare quanto accaduto a due viaggiatori all’Aeroporto di Cagliari Elmas: un 54enne sardo e un suo amico inglese di 40 anni stavano bevendo qualcosa al bar in attesa di prendere l’aereo che li avrebbe portati a Londra.

Presi dalla conversazione, i due amici non si sono accorti dell’altoparlante che chiamava i loro nomi. I due viaggiatori sono stati chiamati per ben tre volte ma loro se ne sono accorti solo alla fine, quando ormai era troppo tardi, o quasi.

Per non perdere l’aereo, infatti, i due uomini hanno aperto una porta di emergenza e si sono lanciati sulla pista rincorrendo il velivolo, con tanto di bagaglio a mano a seguito. Quel che hanno fatto, però, è ovviamente vietato ed è per questo che sono stati bloccati: adesso dovranno pagare una multa di 2064 euro a testa e poi comprare un nuovo biglietto per Londra.