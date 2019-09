Antonio Banderas dice addio al cinema dopo l'infarto

La decisione è arrivata dopo l'infarto che l'ha sorpreso qualche tempo fa. È così che Antonio Banderas ha scelto di lasciare Hollywood e il mondo del cinema per tornare nella sua terra, la Spagna. Presente al Toronto Film Festival, l'attore ha dichiarato: "L’infarto mi ha cambiato la vita. Ho capito che Hollywood non fa per me e ho trovato il modo più romantico e incosciente di usare i risparmi".

Ha poi continuato raccontando una storia: "In ospedale, dopo l’inserimento di tre stent, un’anziana infermiera mi ha detto: ‘A breve ti sentirai triste e diventerai più emotivo’ e io ho pensato: ‘Figurati se cado in depressione proprio ora che mi sono salvato’. Invece aveva ragione. Pedro Almodovar si è accorto subito della mia fragilità sul set di “Dolor y gloria” e mi disse di usare quel dolore, di non nasconderlo".

L'attore si trovava al Toronto Film Festival pre presentare il suo ultimo film "The Laundromat", diretto da Steven Soderbergh.

Antonio ha intenzione di compare il Teatro del Soho Caixabank a Malaga e tornare così alle sue origini e radici, in un ambiente più piccolo e intimo, una dimensione più gestibile rispetto alle luci sfavillanti del cinema. Banderas ha anche detto di essere molto legato al mondo del teatro, è arrivato da lì ed è lì ora che vuole ritornare.