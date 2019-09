Maddox, il figlio maggiore di Brad Pitt, non vede il padre da tempo

Maddox è il figlio maggiore di Angelina Jolie e Brad Pitt. Oggi il ragazzo ha 18 anni e ha deciso di parlare per la prima volta del suo difficile rapporto con il padre. Maddox e l’attore, infatti, non si vedono da diverso tempo; l’ultima volta pare risalga addirittura al 2016, quando i due si resero protagonisti di una violenta lite su un jet privato.

In realtà, Maddox non ha poi detto molto, perché evidentemente la ferita è ancora aperta. “Con mio padre? – ha detto al magazine InTouch – qualunque cosa deve accadere, accadrà. Se mi verrà a trovare non lo so, non so cosa succederà…”. Con questa frase, il giovane lascia aperta ogni possibilità, ossia potrebbe esserci in futuro una riconciliazione, ma le cose potrebbero anche rimanere così come stanno in questo momento.

Il rapporto con la madre, invece, è molto diverso: i due vanno molto d’accordo e non a caso Angelina lo ha accompagnato qualche giorno fa in Corea del Sud, dove studierà biotecnologie alla Yonsei University. Nel frattempo, anche Brad Pitt è in Asia: l’attore è appena volato in Giappone per presentare il suo ultimo film. Secondo quanto riportato da Metro, alcune fonti vicine all’attore avrebbero detto che lui, al contrario del figlio, è da sempre fiducioso su una futura riconciliazione con il ragazzo. Brad Pitt e Angelina Jolie hanno altri 5 figli, Pax, 15 anni, Zahara, 14, Shiloh, 13, Vivienne, 11 e Knox, 11.