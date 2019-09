L'ex di Francesco Chiofalo rivela: "Mi ha picchiata 30mila volte"

Continuano le accuse di Selvaggia Roma all'ex Francesco Chiofalo. L'influencer ha dichiarato di essere stata picchiata più volte dal personal trainer romano. Ecco quali sono state le sue parole: "Dovete sapere che lui è un manesco. Io non ho mai detto nulla, ma le volte che anche a me ha messo le mani addosso sono state tante, 20.000? 30.000?". Accuse pesanti queste. Selvaggia ha anche rivelato che Francesco era violento non solo con lei, ma anche con i suoi amici che cercavano di intromettersi nelle discussioni di coppia.

Le accuse non finiscono qui. La donna ha anche detto a tutti che Chiofalo avrebbe strumentalizzato la sua malattia, e il relativo intervento al cervello, solo per soldi. A quanto pare, il personal trainer avrebbe mentito sulla durata dell'operazione subito e sulla sua gravità. Si trattava di un angioma benigno, ha dichiarato Selvaggia, e forse tutto quello che si è creato intorno a lui per la delicatezza della situazione non era necessario. "Francesco è arrivato al punto di lucrare sulla sua malattia perché ha mentito sia sulla durata dell'operazione sia sulla reale gravità della stessa. Per me è molto irrispettoso nei confronti delle persone che muoiono davvero".

E poi ha aggiunto: "Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è aver fatto Storie e aver giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone che sono morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no".