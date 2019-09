Boeing 747 affondato diventa un'attrazione per sub nel Golfo Persico

In Bahrain, nel Golfo Persico, è nato il più grande parco divertimenti dedicato agli appassionati di immersioni.

C'è una barriera corallina artificiale, diverse costruzioni realizzate in materiali ecocompatibili, due navi sommerse e addirittura una riproduzione della "Pearl merchant’s house" del Bahrain. Ma la vera attrazione è un'altra: un Boeing 747.

L'enorme aereo di linea, ormai troppo vecchio per volare, è stato trascinato nel Golfo Persico e affondato per diventare un relitto. Con una lunghezza di 70 metri per 19 metri di altezza e un'apertura alare di 64 metri si è già guadagnato il record di più grande aereo sommerso.

Un altro record è poi detenuto dallo stesso sito, che con i suoi 100mila metri quadri è il più grande parco divertimenti sottomarino al mondo.

Insomma, per gli appassionati di immersioni, sarà impossibile resistere alla tentazione di farci un salto!

