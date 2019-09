Francesca Cipriani scatena gli hater per una foto hot

Francesca Cipriani ultimamente sta facendo molto parlare di sé perché spesso diventa oggetto di pesanti critiche e attacchi da parte degli hater del web. In queste ore, ad esempio, gli utenti si sono scatenati contro di lei per una foto che ha pubblicato su Instagram e che la ritrae mentre indossa un costume molto sexy che ben poco lascia all’immaginazione. “Si stava meglio in vacanza – scrive Francesca nel post – qual è il ricordo più bello della vostra estate?”.

Il fisico prorompente della showgirl, però, secondo alcuni utenti sarebbe stato oggetto di ritocchini. Il lato B, ad esempio, per molti sarebbe stato ridimensionato perché nella realtà sarebbe molto più prosperoso. “Ma sei dimagrita o è Photoshop?”, scrive qualcuno. “Dopo i ritocchini estetici anche quelli grafici?”, scrive qualcun altro e così via, i commenti degli hater sono tutti sullo stesso tenore. Alcuni di loro si chiedono addirittura perché “una che ha fatto del suo lato b un mito all'improvviso lo rinnega e sceglie di essere piatta come le altre”.

Non sono mancate anche le critiche per il costume, giudicato eccessivo: “Vai al mare nuda che fai prima!”, ha commentato qualcuno. Francesca, però, è fortunata perché ha anche tanti ammiratori che la difendono da questi attacchi: “Come al solito – ha scritto ad esempio un suo fan – i maschi stanno a sbavà mentre le femmine vanno in depressione”.