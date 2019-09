Due Youtuber si sono introdotti nell’Area 51 con droni e telecamere: arrestati

Si chiamano Ties Granzier e Govert Sweep e hanno rispettivamente 20 e 21 anni: sono due youtuber olandesi che hanno pensato bene di introdursi nell’Area 51, la famosa e impenetrabile base dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. I due giovani sono stati avvistati con la loro automobile nella zona militare che circonda la base mentre si aggiravano muniti di droni e telecamere.

La polizia della Contea di Nye, in Nevada, li ha arrestati: come ha reso noto lo sceriffo Sharon Wehrly, i due adesso si trovano nella prigione della stessa contea, vicino a Las Vegas. Come riportato da Fox 5, sebbene i due giovani conoscano l’inglese, hanno ignorato i cartelli presenti nell’area che intimano a chiunque di non avvicinarsi all’area militare.

Una volta fermati dagli agenti, i due olandesi si sono giustificati dicendo di essere due youtuber e di trovarsi lì solo per girare dei video. E qualche clip l’avevano già girata, visto che nella loro auto la polizia ha trovato delle registrazioni, come ha fatto sapere tramite un post sulla pagina ufficiale Facebook della contea di Nye. Sempre tramite il social, il dipartimento ha fatto sapere che i due giovani sono poi stati rilasciati su cauzione, pagando una cifra pari a 500 dollari.

Non è ben chiaro l’intento dei giovani, ma a luglio scorso su Facebook qualcuno aveva creato un evento dal titolo “Assaltiamo l’Area 51”, nel quale si invitavano le persone interessate a ritrovarsi nei pressi della base militare il prossimo 20 settembre per provare a fare irruzione al suo interno. “Non possono fermarci tutti”, si leggeva nella descrizione dell’evento che aveva raccolto quasi 2 milioni di partecipanti. Sulla vicenda è poi intervenuto l’FBI che ha cancellato dal social la pagina in questione.