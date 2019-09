Il pisolino pomeridiano può ridurre il rischio di infarto

Fare un bel pisolino pomeridiano fa bene! A sostenerlo è una ricerca condotta dall'ospedale universitario di Losanna.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Heart, ha dimostrato che indipendentemente dalla durata, che sia di soli 5 minuti o di un'ora, il classico riposino pomeridiano può ridurre il rischio di infarto, ictus e insufficienza cardiaca fino al 48% rispetto a chi non lo fa.

Questo interessante risultato deriva da uno studio osservazionale condotto dai ricercatori su 3.462 abitanti di Losanna, selezionati a caso tra quelli di età compresa tra i 35 e i 75 anni.

Tra gli altri fattori potenzialmente influenti di cui i ricercatori hanno tenuto conto ci sono l'età, la durata media del sonno notturno dei partecipanti e i problemi cardiovascolari (come ipertensione e colesterolo). Tuttavia gli unici fattori che effettivamente hanno influenzato la ricerca sono stati l'età superiore ai 65 anni e problemi di apnea notturna grave. La durata del pisolino, invece, non ha influenzato in alcun modo i dati.

La conclusione è che, indipendentemente dalla durata, conviene concedersi un pisolino pomeridiano almeno un paio di volte alla settimana per ridurre sensibilmente il rischio di infarto!