Multava le persone che le stavano antipatiche: vigilessa a processo

Una vigilessa in servizio a Follonica è stata rinviata a giudizio dal giudice per le indagini preliminari per abuso d'ufficio, accesso abusivo a sistemi informatici, falso materiale e falso ideologico commesso da privato e falso materiale commesso da pubblico ufficiale.

In altre parole, la donna (T. I., di 42 anni) è accusata di aver multato ingiustamente numerose persone con cui aveva un personale conto in sospeso, con tanto di decurtazione dei punti dalla patente.

Secondo le ricostruzioni, tra le sue "vittime" ci sarebbe stata una vicina di casa che la disturbava perché il suo cane abbaiava troppo e alcune persone che si erano rifiutate di testimoniare in suo favore in un procedimento contro il suo ex compagno.

La vigilessa "puniva" i malcapitati con multe per violazioni mai commesse, per divieto di sosta e mancato pagamento del ticket per il parcheggio. In alcuni casi inseriva le multe nel sistema informatico direttamente dall'ufficio, anche accedendo con le credenziali dei colleghi.

Proprio da uno di questi verbali, clamorosamente smentito dal sistema Gps installato sulla vettura multata, nel 2017 è partita l'indagine che ha portato alla scoperta anche degli altri casi.

Il dibattimento inizierà il prossimo 30 ottobre.