Oggi Silvia Romano, cooperante rapita in Kenya, compie 24 anni: il commovente messaggio del padre

Lo scorso 20 novembre 2018 un gruppo armato rapiva in Kenya Silvia Romano, una volontaria dell’associazione marchigiana Africa Milele, una Onlus presente nel Paese africano per realizzare progetti di cooperazione internazionale.

Sono trascorsi 10 mesi e, a parte alcune notizie frammentarie, di lei non si sa ancora nulla. Ma la speranza di vederla tornare a casa sana e salva è sempre viva.

Oggi questa coraggiosa ragazza che aveva lasciato Milano per inseguire il suo sogno, compie 24 anni. E suo padre Enzo le dedica un commovente messaggio di auguri.

«Oggi compi 24 anni. E' il secondo compleanno che vivi laggiù in Africa.. L'anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini: quella torta con le scintille, piena di gioia e sorrisi "bianchi più che mai" intorno a te, e tu sorridente e felice di essere là... Questo compleanno è diverso... Ma posso regalarti DOLCI PENSIERI, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di CREDERE che tornerai tra le nostre braccia... Sei una GRANDE! PapàTuo»

Sotto la dedica, il papà di Silvia riporta anche una frase di sua figlia che, in un certo senso, rappresenta una speranza per i suoi familiari: «Amo piangere commuovendomi per emozioni forti, sia belle sia brutte, ma soprattutto amo reagire alle avversità. Amo stringere i denti ed essere una testa più dura della durezza della vita. Amo con profonda gratitudine l’aver avuto l’opportunità di vivere». Silvia Romano

(Credits photo: Facebook/Enzo Romano)