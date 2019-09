Game of Thrones: arriva il prequel sulla dinastia Targaryen

Secondo alcune fonti accreditate, la HBO starebbe firmando un accordo per la realizzazione di un prequel di "Game of Thrones", una delle serie tv più amate di sempre. La rete televisiva americana vorrebbe sviluppare l'episodio pilota, tratto dal libro di George R.R. Martin "Fuoco e Sangue".

Una bellissima notizia questa per tutti i fan che non possono vivere senza i Targaryen e le loro vicende. Il set sarà ambientato 300 anni prima rispetto al "Trono di Spade" e avrà come focus la casata e la sua ascesa. Ryan Condal, che firma la sceneggiatura, si atterrà al testo dello scrittore.

La storia ha inizio con Aegon I il Conquistatore - "Il Terrore Nero" - creatore di "Game of Thrones", per poi arrivare fino ai nostri giorni. La HBO tempo fa mise in cantiere la realizzazione di un primo prequel della serie, nominato dai fan "Bloodmoon", le cui riprese sono iniziate proprio questa estate.

Il successo che ha ottenuto questa serie in tutto il mondo spinge ad allargare sempre di più il suo universo, per incuriosire e far appassionare ancora di più i fan.