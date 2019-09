"Non si affitta ai meridionali": la risposta shock della padrona di casa razzista

Non le affittano casa perché è meridionale. È accaduto qualche giorno fa ad una ragazza 28enne, nata a Foggia, che cercava un appartamento in affitto a Robbeccheto, in provincia di Milano.

Deborah desiderava trasferirsi nella città lombarda per avvicinarsi alla sua compagna, Laura. Aveva così individuato un appartamento da prendere in affitto e aveva già preso accordi con la figlia della proprietaria per trasferirsi nel mese di ottobre.

Ad un certo punto, però, la ragazza ha cominciato a prendere tempo con delle scuse e, quando lei ha chiesto spiegazioni, è intervenuta sua madre. «La casa non è più disponibile», le dice la donna. E la ragione è semplice: Debora è di origini pugliesi («c'è scritto sulla carta d'identità») e la proprietaria non vuole meridionali in casa!

«Per me i meridionali sono meridionali anche nel 4000 - dice la donna - i meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali, sono una razzista al cento per cento».

Non è uno scherzo, anche se si fa fatica a credere che sia tutto vero. E a provarlo ci sono diverse registrazioni shock che Debora e Laura hanno pubblicato sui social.

Debora, quando ha ricevuto quei messaggi, è scoppiata a piangere. E ora, insieme alla sua compagna, è decisa a percorrere le vie legali.

Laura racconta: «Abbiamo sempre lottato contro le discriminazioni e per fortuna non ne avevamo mai subite, ora Deborah è piena di rabbia e sgomento per queste motivazioni inaccettabili. Per questo siamo intenzionate ad andare avanti».