150 dollari per bere birra e guardare le partite: lo strano annuncio di lavoro

La Golden Road Brewery deve promuovere i suoi prodotti e offre un lavoro davvero bizzarro. Guardare le partite dei Los Angeles Rams mentre si sorseggia una birra. Stipendio di 150 dollari. L'annuncio è rivolto a tutti gli appassionati dei Rams che abbiano compiuto 35 anni.

"È necessario puntare ad essere pagati per guardare il football, promuovere il brand Golden Road e tutto quello che è conseguente". Questo è quello che si legge sull'annuncio. Chi l'avrebbe mai creduto di essere pagati per bere birra e guardare una partita? E invece sta succedendo davvero.

Il candidato non dovrà altro che sedersi davanti alla tv guardare una partita dei Rams - corazzata dei National Football League - e bere birra. Ovviamente il "lavoratore" mantenere potrà dire la sua durante la partita... ma ricordiamo che è pur sempre un posto di lavoro, quindi forse sarà meglio mantenere una condotta più seria. Ecco il video dell'annuncio.

Se un annuncio del genere dovesse arrivare fin da noi, siamo sicuri che in tanti lo apprezzerebbero. E forse non vorrebbero neanche uno stipendio in cambio.