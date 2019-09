Arriva la tenda per usare lo smartphone anche sotto la doccia

Esistono persone che non possono fare a meno dello smartphone. Molte persone. Per chi non riesce neanche a fare una doccia senza controllare lo schermo del telefonino, ecco la tenda perfetta per utilizzare il cellulare anche sotto la doccia. Ma come funziona questa tenda? Si tratta di una semplice tenda trasparente e impermeabile, provvista di una serie di tasche di diversa grandezza. In una ci andrà il cellulare e in un'altra il tablet, a seconda delle preferenze.

Infilando il dispositivo all'interno di una delle tasche, tutti possono utilizzarlo: possono rispondere alle mail, guardare una serie tv oppure ascoltare un po' di musica, e cambiarla se la canzone scelta in rotazione proprio non piace. Questa speciale tenda è creata appositamente per chi non riesce a staccare gli occhi dal cellulare, anche in un momento di relax. Il materiale con il quale è stata realizzata è di altissima qualità, antimicrobico, inodore, ecologico e antimuffa. E ovviamente touchscreen.

Tra l'altro anche il design non è male. Può abbinarsi a qualsiasi arredamento in modo da unire l'utile al dilettevole. Il prezzo poi è abbordabilissimo: bastano solo 22 euro per averla a casa.