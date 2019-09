L'Italia vince i Campionati mondiali di nuoto paralimpico 2019

Londra, campionati mondiali di nuoto paralimpico 2019, l'Italia si aggiudica 50 medaglie, 20 d'oro, 18 d'argento e 12 di bronzo. Un vero e proprio record storico. Ed è campione del mondo. La nazionale italiana si è distinta per il suo talento e per la forza con la quale ha raggiunto questo traguardo pazzesco. I nostro campioni mondiali hanno superato la Russia, la Gran Bretagna, l'Ucraina, la Cina e gli Stati Uniti.

"L'Italia del nuoto paralimpico, conquistando la vetta del Medagliere dei Mondiali di Londra (20 ori, 18 argenti e 12 bronzi) ha scritto un altro pezzo di storia dello sport internazionale", ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. "Un successo che ci proietta in cima al mondo come eccellenza sportiva. Si tratta di un risultato frutto dello straordinario lavoro messo in campo dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, guidata dal Presidente Roberto Valori, e da un team eccezionale coordinato dal CT Riccardo Vernole. Questo gruppo ha saputo costruire, negli ultimi anni, le basi di un successo incredibile", ha poi aggiunto.

Siamo tutti orgogliosi e con questa vittoria, gli azzurri si preparano nel migliore dei modi ad affrontare Paralimpiade di Tokyo. Il momento più avvincente c'è stato nell'ultima giornata, quando Federico Morlacchi e Simone Barlaam hanno ottenuto il doppio oro nella finale dei 100 farfalla S9. I due atleti hanno vinto all'unisono e hanno toccato la piastra al tempo 1"00'36.

Bravi ragazzi, tutta l'Italia vi ammira.