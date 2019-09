Kasia Smutniak: nozze segrete con Domenico Procacci

La bellissima Kasia Smutniak ha sposato il suo compagno Domenico Procacci. La cerimonia è stata una gran sorpresa per tutti: gli invitati pensavano di festeggiare il suo 40esimo compleanno, invece si sono ritrovati al suo matrimonio. Sandro Veronesi ha officiato la cerimonia e Ferzan Ozpetek ha fatto da testimone alla sposa. Tra i pochi ospiti, circa una 40ina, c'erano anche personaggi famosi, del calibro di Ligabue.

La coppia si è sposata a Formello, vicino Roma, dove vivono nella casa che fu anche di Pietro Taricone, scomparso il 29 giugno del 2010. Una festa a sorpresa, intima e bellissima che ha coronato il sogno d'amore di Kasia e Domenico. Il matrimonio si è svolto in campagna e gli sposi hanno scelto un tema boho chic per dirsi di sì. Lei, splendida come sempre, aveva una coroncina di fiori in testa e piedi scalzi.

Il matrimonio è stata anche l'occasione per aiutare Kasia nel suo progetto di aiuti umanitari con la Pietro Taricone Onlus, associazione nata in onore del compagno scomparso. Gli sposi hanno chiesto agli invitati di non fare regali, ma di sostenere un crowdfunding per una scuola in Tibet. Un regalo di nozze questo che in molti hanno apprezzato.

Ecco uno scatto del matrimonio, insieme a Ligabue.