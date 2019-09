Va a spasso con un maiale rosa al guinzaglio: succede a Roma

Siamo a Roma, esattamente ai Parioli, quartiere chic della capitale. Un automobilista rimane di stucco quando vede una signora a passeggio con uno strano animale da compagnia. Si tratta, infatti, di un grosso maiale rosa che la donna porta al guinzaglio con estrema tranquillità.

Incuriosito, l'uomo si avvicina e chiede: "Come si chiama?". "Si chiama Dior, come Christian Dior", è la spiazzante risposta della donna. L'episodio è stato ripreso in un video che ha, ovviamente, fatto il giro della rete in pochissimo tempo, diventando virale.

Non è la prima volta che Dior viene avvistato in giro per la capitale. I porcellini, del resto, sanno essere molto giocherelloni e per alcuni versi i loro comportamenti possono essere associati a quello di un cane. Certo, girare per Roma con un maiale al seguito fa sempre un certo effetto. E fa anche ridere moltissimo.