Charlize Theron: "Ho una relazione con Nicole Kidman e Margot Robbie"

"Penso di dover essere onesta. Ho una nuova relazione. Con queste due donne. Per davvero". Queste sono le parole che Charlize Theron ha scritto per accompagnare una foto, pubblicata su Instagram, che la ritrae insieme alle colleghe Margot Robbie e Nicole Kidman. Neanche a dirlo: la reazione dei fan è stata immediata. La rete è impazzita, sia per la frase che per lo scatto. Eccolo.

Molti hanno sperato, e lo sperano tutt'ora, che si tratti di una rivelazione hot, ma in realtà le 3 attrici hanno lavorato insieme sul set di "Bombshell", film che a breve uscirà nelle sale. Quindi la foto e la dedica si riferiscono molto probabilmente a quello, anche se in maniera un po' ironica e maliziosa.

L'immagine ha raccolto una quantità di like e commenti infinita. È piaciuta moltissimo, i fan sono andati letteralmente in visibilio. L'amicizia e la complicità delle tre si vede lontano un miglio. E questo il pubblico lo apprezza.