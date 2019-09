Dona un rene a uno sconosciuto dopo aver letto un biglietto straziante

Ray Duffy, 53 anni, ha letto un biglietto straziante che accompagnava un pacco, ordinato su eBay dalla compagna. I fatti risalgono al 2013, e l'uomo dopo aver ricevuto il messaggio ha deciso di donare il sue rene a uno sconosciuto. Il biglietto era stato scritto dalla venditrice dell'oggetto online, ovvero la moglie di un uomo malato. Nel messaggio, la signora raccontava la sua storia. Il marito era in attesa di un trapianto di rene, era stato licenziato e ora la donna si trovava a vendere online le cose che non le servivano più, pur di racimolare qualche soldo. "Nel biglietto c’era scritto anche che la donna aveva disegnato a mano gli animaletti sulla carta con cui aveva impacchettato l’oggetto per far sorridere chi li avesse aiutati. Io non ho mai dimenticato quel bigliettino", ha spiegato Duffy.

"Si è trattato di un gesto carino da una completa sconosciuta. Mi sono sentito così nauseato: siamo nel 21esimo secolo e c’è gente che aspetta con difficoltà di ricevere un trapianto. Mi sentivo così impotente", ha continuato Ray. È così che ha deciso di aiutare quell'uomo. Non sapeva se poteva farlo o meno, ma si era ormai deciso a diventare un donatore vivente.

Dopo la trafila medica, nel 2017 Ray Duffy si è sottoposto all'operazione. "So che per molti è una decisione enorme, ma per me è stata una cosa giusta", ha commentato l'uomo, che ha così salvato una vita.