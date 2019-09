Ecco l'anfibio più grande del mondo: è la salamandra gigante cinese

Sapete qual è l'anfibio più grande al mondo? È la salamandra gigante della Cina meridionale. Questo animale arriva a un metro e 80 di lunghezza e può pesare anche 50 chili. A rivelarlo, una ricerca pubblicata sul magazine Ecology and Evolution. Tutto è partito dallo studio del DNA di un esemplare di salamandra molto grande, Andria Sligoi, vissuto negli anni ’20 e ’30 a Londra e ora conservato al museo di storia naturale della città.

A quanto pare le analisi hanno evidenziato che non si trattava di un'eccezione di quella specie di anfibio, un esemplare cresciuto più degli altri. E invece no. A quanto pare, degli 8.000 anfibi esistenti, l'Andria Sligoi è quello più grande al mondo. In assoluto.

L'autore dello studio, Samuel Turvey, ha così commentato la scoperta: "La nostra analisi rivela che le specie cinesi di salamandra gigante si sono separate tra i 3,1 e i 2,4 milioni di anni fa. Questo intervallo temporale corrisponde al periodo di formazione delle catene montuose cinesi, quando l'altopiano tibetano si alzò rapidamente. E ciò ha potuto isolare popolazioni di salamandre giganti e portare all'evoluzione in diversi paesaggi di specie distinte". In questo modo, quindi, si sarebbe sviluppata questa specie di anfibio enorme.

La salamandra gigante della Cina oggi è in via di estinzione. Gli esemplari che vengono trovati, sono trasferiti nei centri di conservazione. In Cina, purtroppo, questo animale viene usato per la medicina e anche come cibo di lusso. Ora, con questo studio però, è necessario intervenire con delle norme più strutturate che possano limitare il fenomeno e salvare la vita alla salamandra gigante.