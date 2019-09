Rissa al matrimonio: il padre della sposa spruzza spray al peperoncino contro gli invitati

Sono scene da un matrimonio degne della miglior sceneggiatura da film comico quelle a cui hanno assistito gli invitati al banchetto delle nozze di una coppia di Caresana in provincia di Vercelli. Una lite tra la sposa e una delle invitate, infatti, è degenerata in una rissa che ha coinvolto buona parte dei presenti alla cerimonia, che si è svolta nella Cascina Castelletto.

Ma andiamo con ordine. Intorno alle 16 del pomeriggio, dopo aver mangiato e bevuto, nasce una discussione tra la sposa e una delle invitate. Gli altri commensali, però, invece di cercare di calmare le acque, iniziano a schierarsi a favore dell’una o dell’altra. Iniziano a volare spintoni, insulti e parole grosse, la situazione degenera ben presto e il padre della sposa, forse sperando di mettere fine a tutto, decide di spruzzare dello spray al peperoncino.

Inutile dire che la situazione si è tutt’altro che appianata, anzi. Il bilancio? Tre persone finite in ospedale intossicate, il padre della sposa denunciato e 37 persone identificate dai carabinieri. Un giornata che gli sposi non dimenticheranno facilmente ma per altri motivi.