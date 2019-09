Fanno il bagno nudi nella laguna a Venezia: 6mila euro di multa

Se fai il bagno nudo nella laguna a Venezia, sappi che prenderai una multa pazzesca. Questo è quello che è successo a due tifosi dello Slavia Praga di passaggio nella città più suggestiva del mondo e diretti a Milano per la partita Inter - Slavia Praga. I due, nella notte del 16 settembre, hanno deciso di rinfrescarsi un po' e si sono gettati in acqua. Nudi. Alcuni passanti se se sono accorti e hanno avvertito le Forze dell'Ordine.

Arrivati sul posto, i carabinieri del nucleo natanti hanno trovato i due ancora ancora a mollo, ridevano e si tuffavano nel Rio per attirare l'attenzione. La giustificazione della coppia è stata da manuale: i tifosi hanno, infatti, dato la colpa al caldo. Cosa c'è di meglio di un bel bagno nudi in laguna per abbassare la temperatura?

Una volta usciti dall'acqua, i due sono stati invitati a rivestirsi e sono stati portati in centrale per gli accertamenti del caso. La multa è stata esemplare: ben 3mila euro a testa per Atti contrari alla Pubblica decenza.

Non è la prima che qualcuno si butti in acqua per rinfrescarsi un po'. È successo a Venezia, ma anche in altre città italiane, e prese di mira sono anche fontane nel bel mezzo del centro cittadino.