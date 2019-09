A Milano c'è un negozio che vende abiti uguali per cane e padrone

I nostri amici a 4 zampe sono parte della famiglia. Vengono coccolati come un figlio, sono serviti e riveriti. Nonché anche vestiti. La moda di abbigliare i cani, infatti, non è nuova. Quello che è nuovo, però, è un negozio a Milano che vende vestiti uguali per cani e padroni. Sì avete capito bene! Gli stessi abiti, lo stesso stile, la stessa stoffa... uguali! Il negozio si chiama Temellini Milano – Dog à porter, e riesce ad unire l'amore per i nostri animali da compagnia alla passione di essere sempre alla moda.

"Abiti pensati per le esigenze quotidiane delle famiglie e dei loro cani" è il motto dello store, che è nato per una casualità. La figlia della proprietaria, infatti, si lamentava perché non riusciva a trovare il cappottino giusto per il suo cane. Da qui, la lampadina e l'idea di business.

Non sappiamo che tipo di clientela si aggiri per il negozio. Si tratta comunque di un abbigliamento di lusso... chissà quanto costeranno i capi. Non sappiamo se i cani hanno davvero bisogno di vestirsi come i padroni. Di sicuro ne sentono l'esigenza i proprietari.