Idraulico britannico non fa pagare niente ai bisognosi: la storia

Le fatture degli idraulici possono essere molto alte. Se si rompe un tubo a casa, molti si fanno il segno della croce, prima di chiamare un professionista che possa risolvere il problema. Ma c'è un uomo nel Regno Unito che non fa pagare niente per le riparazioni idrauliche ai bisognosi. Si chiama James Anderson, ha 52 anni e ha chiuso da un po' di tempo la sua attività e ora lavora no-profit.

L'idraulico generoso è salito agli onori della cronaca dopo che un utente su Twitter ha pubblicato una fattura di 0 euro fatta a una signora di 91 anni, affetta da leucemia acuta. Ecco lo scontrino condiviso sul social network.

This is the invoice from plumber, James Anderson in Burnley after fixing a lady's boiler - gives me a little hope for humanity after all pic.twitter.com/zddMJO2f4a — ProudDevonian (@PDevonian) September 15, 2019

La rete si è scatenata a suo favore e James non si aspettava tutto questo calore. In un'intervista ha dichiarato che non avrebbe fatto pagare nulla all'anziana signora: per lei, e per persone come lei, il suo onorario sarà sempre a 0. L'idea di aiutare i bisognosi è arrivata dopo che ha visto un uomo maltrattato da un idraulico. Un lavoro indispensabile come il suo non può, e non deve, essere un lusso.

James ha anche detto che da quando aiuta chi ha più bisogno, ha contratto un debito di 9mila euro, ma per lui non è un problema: "Un sacco di persone vicine a me mi chiedono: perché ti stai indebitando? Perché lo stai facendo? Ma per me, un debito è un debito… Preferisco essere in debito con qualcuno ma che un’altra persona sia viva e felice e al sicuro. È un’abitudine che è salda nel mio cuore e lì rimarrà".

L'idraulico ha concluso dicendo che nessun anziano deve rimanere con l'acqua calda rotta perché non può pagare la fattura di un idraulico. Un gesto davvero esemplare che deve far riflettere su quello che possiamo fare per il prossimo.