Esiste una città in Australia che ha istituito il coprifuoco per i gatti

Mount Barker è una ridente cittadina dell'Australia meridionale, a due passi da Adelaide. Qui il consiglio comunale ha approvato una serie di provvedimenti per ridurre l'impatto che i gatti hanno sulla comunità locale. Tra le norme contenute nel nuovo statuto, la prima che salta agli occhi è quella relativa al coprifuoco per i nostri amici felini: dalle 20:00 di sera alle 7:00 di mattina, i gatti non potranno uscire dalle proprie abitazioni. Tutto questo sarà attivo a partire dai primi mesi del nuovo anno.

Ma non finisce qui. Gli abitanti di Mount Barker non potranno avere più di due gatti a testa. Per chi ha già più di due gatti in casa, la norma non vale. Il sindaco della città ha commentato così l'iniziativa presa dalla sua amministrazione: "Il coprifuoco è anche nel migliore interesse degli animali domestici in quanto il luogo più sicuro per un gatto è la casa. Non saranno a rischio di perdersi, essere investiti da un’auto o combattere con altri gatti".

Tutto questo nasce dalle continue segnalazioni dei cittadini. Molti, infatti, si lamentano della cattiva condotta dei gatti di notte, che girano per le strane facendo cacca e pipì ovunque, e uccidendo la fauna selvatica. Il problema dei felini in Australia è molto sentito e questo provvedimento è stato preso proprio dopo molte proteste.

Il consiglio ha previsto anche una serie di sanzioni per i gatti, e i loro padroni, che non rispetteranno il coprifuoco.