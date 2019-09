Questo cane ha aspettato per 4 anni i padroni fermo in un incrocio

A volte i sogni si avverano. Questo è quello che è successo a Leo, un cagnolino che da 4 anni era fermo allo stesso incrocio ad aspettare i suoi umani, nella città di Khon Kaen, in Thailandia. La storia del cagnolino salta agli onori della cronaca, quando un ragazzo del posto si insospettisce nel vederlo sempre fermo nello stesso punto, in mezzo alla strada. Inizia a fare delle ricerca e viene a sapere che Leo (così ribattezzato) se ne stava lì da ben 4 anni, in attesa.

Per tutti questi anni il cane era sopravvissuto grazie alle cure di Saowalak, una donna del luogo, che lo aveva anche portato a casa sua. Ma Leo era scappato da lì ed era tornato al suo incrocio. Il ragazzo che stava cercando informazioni su Leo ha così deciso di condividere sui social alcune foto di Leo. È partita una mobilitazione generale: molte persone hanno condiviso il post e le immagini del cagnolino sono diventate virali. E hanno raggiunto anche i legittimi proprietari, che 4 anni prima avevano perso BonBon (questo il vero nome del cane), durante un viaggio a Khon Kaen nel 2015.

Il cane all'epoca si trovava in auto con i padroni, ma a un certo punto è saltato fuori dal finestrino attratto da qualcosa. La famiglia l'ha cercato per molto tempo e poi ha deciso di gettare la spugna, convinta che fosse stato investito da un automobile. Ma non era così... Bonbon ha passato gli ultimi 4 anni sempre lì, in attesa dei suoi genitori umani. Subito i padroni si sono precipitati sul posto e hanno potuto riabbracciare il loro amico fedele.

Ma non finisce, c'è l'ultimo atto di questa dolce storia. Leo/Bonbon è voluto restare all'incrocio e non lasciare Saowalak, la signora che in questi anni si è presa cura di lui.