Il buongiorno hot di Federica Pellegrini ai suoi fan

È stato un buongiorno hot quello che hanno ricevuto i follower di Federica Pellegrini su Instagram. Con una foto sensuale pubblicata sul suo profilo dove appare appena sveglia con addosso una maglietta che la copre fino agli slip, la nuotatrice si mostra in tutta la sua naturalezza acqua e sapone e al tempo stesso super sexy.

Visualizza questo post su Instagram Era una vita che non dormivo fino alle 11..... mamma che bello!!!‍♀️‍♀️ Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 18 Set 2019 alle ore 2:30 PDT

“Era una vita che non dormivo fino alle 11… Mamma che bello”, queste le parole con cui ha accompagnato il post sui social, che oltre a ricevere una pioggia di like ha fatto il pieno di commenti e complimenti: “Meravigliosa”, “Che belle gambe”; “Stratosferica”; “Che gnocca” e tanti altri.

Una svolta sexy, quella di Federica Pellegrini, iniziata negli ultimi due/tre anni quando - come dichiarato da lei stessa in una intervista - ha cominciato a piacersi. Ogni foto che posta manda in visibilio i suoi fan. E come dare loro torto... anche assonna e con una semplice t-shirt accende il desiderio di tutta l'Italia.