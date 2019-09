Ragazzo malato di Sla cacciato da un ristorante di Philadelphia

Un giovane ragazzo malato di Sla è stato cacciato dal ristorante a causa delle sue “parole confuse”. È successo a Las Margaritas di Philadelphia, un locale molto in voga della città: il 26enne Den Hare si è infatti visto rifiutare l’ingresso dai camerieri a causa del suo modo di comunicare e dei suoi movimenti “strani”. Devono aver pensato che fosse alterato dai fumi dell’alcol ma a nulla sono valsi i tentativi degli amici di spiegare la sua condizione. Bryanna Hare, moglie Den, non appena ha appreso la notizia, si è recata subito al ristorante per avere chiarimenti dal manager di sala, filmando tutto l’accaduto.

“Chiunque stia pensando di andare a Las Margaritas, per favore, non fatelo! – ha scritto subito su Facebook la ragazza, condividendo il video – Stasera Dan è uscito a mangiare con due dei suoi amici lì ed è stato discriminato perché è handicappato! Dato che ora la sua voce è diversa a causa della Sla, gli è stato negato di entrare non da uno ma da due camerieri a causa delle sue ‘parole confuse’". La coppia si è sposata quest’anno nel mese di maggio ma ad agosto è arrivata la cattiva notizia: Dan è affetto da Sla – sclerosi laterale amiotrofica - una malattia degenerativa che colpisce le cellule cerebrali, compromettendo ogni tipo di movimento muscolare.

La cosa che più ha fatto arrabbiare la donna è che “i suoi due amici che erano con lui hanno cercato di spiegare la sua diagnosi ai camerieri ma nessuno sembrava preoccuparsene o addirittura prenderli in considerazione. Hanno quindi incolpato la sua carta d’identità affermando che non fosse valida, ma non è vero. Parlando con il manager di sala, Felipe, lui si è dichiarato completamente ignaro del fatto, i suoi lavoratori sono tutti maleducati e disgustosi. Ho dovuto prendere l’intero bollettino medico di Dan per provare la sua diagnosi. Il mio cuore – ha concluso – è completamente spezzato per mio marito. Per favore, condividete tutti”.

In poche ore il video ha superato le 80mila visualizzazioni e in tantissimi hanno condiviso e commentato la brutta esperienza del ragazzo, chiedendo a gran voce le scuse ufficiali da parte del ristorante incriminato. La signora Vittoria Perez, proprietaria del Las Margaritas, ha dichiarato alla KYW-TV che i suoi dipendenti hanno agito così per proteggere il suo ristorante nel caso in cui si fosse scoperto che Dan Hare era davvero ubriaco. “Erano molto aggressivi – ha detto la titolare del locale – se succede qualcosa, siamo noi i responsabili. Ci scusiamo se lo abbiamo ferito in qualche modo nei sentimenti perché se fosse vero di questa malattia, mi sento male”.

Ecco il video girato durante il brutto episodio.