A Taranto è stato realizzato un murale dedicato a Nadia Toffa

Il 13 agosto scorso Nadia Toffa è morta. La sua battaglia contro il tumore si è fermata qui, lasciando un grande vuoto nel cuore di familiari, amici e fan. Dopo due anni di malattia, la combattente de "Le Iene" non ce l'ha fatta. E per lei, oggi è sorto un murale a Taranto, dove Nadia appare sorridente e vestita con lo smoking. Una dedica dolcissima da parte del suo pubblico.

Le foto della realizzazione del murale sono state condivise su Facebook e in pochissimo tempo hanno fatto il giro della rete.

È passato solo un mese dalla morte di Nadia. Tantissimi sono stati i messaggi di vicinanza alla famiglia. Giorno dopo giorno, in questi due anni, abbiamo seguito la sua forza e la sua determinazione nella lotta a questo male oscuro, che in molti hanno paura a nominare. Ma lei no, lei lo chiamava per nome e non lo temeva. E questo murale è il riconoscimento di quanto il suo pubblico le sia ancora vicino.