Queste monete da 2 euro valgono una fortuna... controlla il portafoglio

Avere monete antiche può valere una fortuna. Chi se le ritrova nel portafoglio ha davvero fatto bingo. Non bisogna andare tanto in là con gli anni, perché anche 2 euro possono fare la differenza. Il sito Flooxer Now, infatti, ha pubblicato una lista delle monete da 2 euro dal grande valore. Monete preziose, celebrative, oppure con un errore che le fa valere molto di più del normale. Addirittura alcune possono arrivare anche a più di 2mila euro!

Non ti resta che controllare nel portafoglio... se trovate Grace Kelly, stappate una bottiglia e festeggiate!

San Marino (2004): nel 2014 sono state coniate 110mila monete in memoria di Bartolomeo Borghesi, numismatico ed epigrafista italiano naturalizzato sammarinese. Il loro valore va dai 150 ai 200 euro.

Finlandia (2004): lo Stato ha realizzato una serie di monete commemorative, in onore ai 10 nuovi membri dell'Unione Europea. Queste monete valgono 50 euro.

Vaticano (2005): 100mila monete create per commemorare la Giornata della Gioventù nel 2005. Valore: 300 euro.

Belgio (2005): 6 milioni di monete da 2 euro realizzate per il restauro dell’Atomium di Bruxelles, che possono valere più di 30 euro.

Slovenia (2007): per celebrare il 50esimo anniversario della firma del Trattato di Roma, in Slovenia è stata coniata un’edizione speciale di circa 40mila monete. Ora valgono circa 50 euro.

Monaco (2007): la moneta da 2 euro dedicata a Grace Kelly vale 2mila euro. È quella più preziosa in assoluto.

Germania (2008): la Germania ha continuato a coniare monete da due euro con una vecchia cartina geografica dell'Europa. L'hanno prima era stata modificata per aggiungere alcuni nuovi stati membri. Valore attuale: 50 euro.

Spagna (2009): per omaggiare la nascita dell'Unione Economica e monetaria, la Spagna fece un errore e ingrandì le stelle europee raffigurate sui due euro. Oggi questa moneta vale 20 euro circa.

Malta (2011): nel 2011 è stata realizzata un'edizione limitata della moneta da 2 euro, dedicata alle prime elezioni maltesi del 1849. Oggi vale da 15 ai 25 euro.