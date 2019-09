Veterinario cerca "coccolatori di gatti"... e lo stipendio è da sballo

Ami i gatti? Sì! E vorresti stare sempre con loro? Sì! Ecco, allora, l'annuncio di lavoro che fa al caso tuo. La Just Cat, clinica veterinaria di Dublino, è alla ricerca di coccolatori di gatti. Sì, avete capito bene... stanno cercando, e lo pagano pure, qualcuno che accarezzi e spupazzi dolci e teneri gattini. Il lavoro dei sogni allora esiste.

Ai candidati, oltre all'amore per i felini, è richiesta una certa dimestichezza con loro, bisogna saper rispondere ai loro bisogni in maniera tempestiva e anticipare le loro esigenze. Non una cosa facilissima, insomma, se pensiamo al loro caratteristico atteggiamento schivo e individualista.

La clinica è davvero intenzionata a trovare un coccolatore di gatti, tanto che lo stipendio è davvero da capogiro. Si parla, infatti, di 20/25mila euro l'anno. Ovvero: 1.600 / 2.000 euro al mese!

Sull'annuncio si legge che il candidato migliore sarà quello in grado di stabilire un contatto umano con i mici. Dovrà accarezzarli per molto tempo, tutto il giorno, e dovrà avere la capacità di calmarli. In più, chi sa capire i differenti tipi di fusa, avrà un vantaggio sulla concorrenza.