Bimbo non riceve mai lettere: i postini lo sorprendono così

Matteo, un bimbo di 6 anni di Vercelli, desiderava tanto ricevere una lettera. Ogni giorno, all'arrivo del postino, chiedeva ai genitori se ci fosse qualcosa per lui. Ma mai niente. È così che i postini della città hanno deciso di fargli un regalo bellissimo. Un giorno gli hanno fatto trovare una busta con il suo nome scritto sopra. Dentro un giochino e un biglietto, con poche e semplici parole: "Questo biglietto è solo per te Matteo, con simpatia da tutti i postini di Vercelli. Ciao". Un gesto davvero dolcissimo in un mondo in cui se ne vedono sempre meno.

Tutto è iniziato un giorno che, a una postina, Matteo ha chiesto se c'era qualcosa per lui. Alla risposta negativa, il bimbo ha messo il broncio ed è tornato in casa. Così la donna ha deciso di fargli recapitare una lettera e ha coinvolto i suoi colleghi, che hanno accettato molto volentieri per esaudire il desiderio del piccolo.

La mamma Barbara ha commentato così l'episodio: "È un gesto carino. In un momento in cui l'umanità sembra pari allo zero ci sono persone con il cuore che con un gesto piccolino hanno reso felice un bambino. Non sono riuscita ancora a scoprire il nome della postina, ma mi piacerebbe davvero ringraziarla di persona per ciò che quel gesto ha significato per Matteo. Con lei tutti i suoi colleghi. Non lo dimenticherò mai. Anche perché oramai Matteo controlla la buca delle lettere ogni giorno sperando in un'altra lettera".