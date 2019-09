In tandem con il figlio non vedente: l'impresa di un padre lunga 270km

Voleva arrivare fino al mare in bicicletta. Questo era il sogno di Roberto, un ragazzo non vedente di Cremona... e papà Sergio, di 69 anni, lo ha accontentato. I due hanno viaggiato in tandem da Cingia de' Botti, nel Cremonese, fino a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. Ben 270 chilometri, che sono stati una vera e propria impresa. Un'emozione unica, che resterà nel cuore di Roberto per tutta la vita.

Ci hanno messo 3 giorni, si sono portati dietro un paio di panini, vestiti di ricambio e un impermeabile e alla fine ce l'hanno fatta. Hanno raggiunto il mare, hanno potuto sentire il suo profumo e il fragore delle sue onde. Entrambi felicissimi all'arrivo, soprattutto perché il viaggio non è stato privo di imprevisti.

Hanno trovato, infatti, brutto tempo e hanno anche bucato una gomma. Ma in compenso, sulla strada, hanno fatto molte conoscenze e ora hanno tantissimi nuovi amici. Papà Sergio glielo aveva promesso: "Un giorno andremo al mare in bicicletta", gli aveva detto. È così che, piano piano, hanno iniziato ad allenarsi. E oggi il sogno è diventato realtà.