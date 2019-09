Instagram introduce nuove regole contro la promozione di bevande detox

Negli ultimi mesi sono molti i cambiamenti in atto su Instagram finalizzati a migliorare la sicurezza della piattaforma: dall'eliminazione degli account fake all'oscuramento dei like per incentivare la pubblicazione di contenuti di qualità.

L'ultima novità in arrivo va però ben oltre. Il celebre social di Mark Zuckerberg a partire dalle prossime settimane bloccherà o limiterà la visione di una particolare categoria di contenuti che promuovono prodotti detox e dimagranti e quelli che promuovono interventi estetici.

Questi contenuti non saranno più visibili ai minori di 18 anni. L'oscuramento avverrà automaticamente grazie ad un particolare algoritmo. E se l'algoritmo dovesse fallire, gli utenti potranno segnalare un contenuto non adatto attraverso una nuova funzione che sarà disponibile a breve.

La nuova policy di Instagram intende tutelare i propri utenti dal bombardamento di messaggi che riguardano, in particolare, l'invito a cambiare la propria forma fisica. A maggior ragione perché, il più delle volte, questi messaggi provengono da influencer che non hanno alcuna competenza e rischiano di divulgare informazioni errate o addirittura pericolose per la salute.

Di sicuro questi cambiamenti renderanno più complicata la vita (social) degli influencer!