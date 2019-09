Super Bebe Vio: oro nel fioretto ai Mondiali paralimpici

Inarrestabile Bebe Vio. L'atleta mette a segno l'oro nel fioretto ai Mondiali paralimpici di scherma. La terza vittoria consecutiva, dopo Eger2015 e Roma2017, ottenuta sul campo di Cheongju, in Corea del Sud. Bebe Vio è campionessa del mondo di fioretto femminile categoria B. E così la 22enne azzurra ci fa sognare ancora una volta.

L'oro è arrivato battendo in finale la cinese Xiao Rong: la stoccata della vittoria è stata possibile grazie a un rosso comminato all'avversaria sul punteggio di 14-5. E non si ferma qui, come lei stessa ha dichiarato sui social: "Dopo le difficoltà di ieri con la sciabola mi ero ripromessa di fare bene con il fioretto e... SBAM! Ora sotto con la gara a squadre di domenica e poi si torna ad allenarsi duro con la sciabola per arrivare a #Tokyo2020". E sotto la divisa, Bebe nasconde una sorpresa: la maglia del Cagliari di Radja Nainggolan.

L'Italia si è difesa bene in questi Mondiali. Oltre alla pazzesca Vio, la nazionale conquista i bronzi di William Russo e Consuelo Nora. Emanuele Lambertini e Matteo Betti si sono fermati, invece, agli ottavi di finale, battuti rispettivamente dal polacco Michal Nalewajek e dal cinese Sun Gang.