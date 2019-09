Jennifer Aniston rivela: "Per recitare in Friends ho dovuto perdere 13 chili"

Quest'anno "Friends", la sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, andata in onda dal 1994 al 2004 per 10 stagioni, ha festeggiato i suoi 25 anni.

Per l'occasione sono stati organizzati tantissimi eventi che hanno portato in giro per il mondo il celebre salotto dei sei amici a Manhattan (Ross, Chandler, Joey, Rachel, Monica e Phoebe) ed è stato anche scritto un libro, "Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era".

Nelle sue pagine l'autore Saul Austerlitz ha rivelato molti dettagli, alcuni dei quali riguardanti gli esordi di Jennifer Aniston, interprete dell'iconica Rechel Green.

All'epoca dei provini per Friends, la Aniston era appena ventenne e in quell'occasione si sentì dire dal suo agente che se non avesse perso almeno 13 chili non ci sarebbe stato posto per lei ad Hollywood.

Così l'attrice che allora, per sua stessa ammissione, aveva un'alimentazione decisamente poco sana, decise di rimettersi in riga e ottenne la parte di Rachel (interpretata per tutte le stagioni della serie), quella che ha poi lanciato la sua carriera.

Ancora oggi, a 50 anni, Jennifer ha un fisico invidiabile e ha più volte dichiarato di sentirsi nel periodo più soddisfacente della sua vita.

(Credits photo: Instagram)