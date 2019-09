Sequestra un’intera classe e la obbliga a guardare la serie Lucifer

22 studenti lunedì scorso, 16 settembre sono stati sequestrati dal professore e sono stati obbligati a guardare la serie tv Lucifer. È successo alla Raynouard High School di Brignoles, nella regione di Var, in Francia. L'uomo pare fosse ossessionato dal telefilm. Ecco come sono andati i fatti.

Il professore entra in classe e comunica ai ragazzi dell'ultimo anno di un liceo, che quel giorno avrebbero guardato tutti insieme “Il Signore degli Anelli”. Non trovando, però, il film in rete ha deciso di guardare la serie tv Lucifer. Secondo le sue parole, avrebbe portato la luce agli studenti.

Alla reazione divertita degli scolari, l'insegnato ha perso le staffe: ha chiuso la porta a chiave, ha spento la luce e ha colpito con violenza alcuni oggetti che si trovavano in classe. Un paio di alunni sono riusciti a fuggire da una porta di servizio e sono corsi a chiamare il vicepreside.

Dopo un po' è stato ripristinato l'ordine nell'istituto e il professore è stato portato in ospedale. Ora si sta sottoponendo a una serie di esami e la scuola ha deciso di dare un supporto psicologico agli alunni sequestrati per evitare che restino sotto shock.