Miriam Leone si fa bionda e il web non è d'accordo

Miriam Leone ha voglia di cambiare... e comincia dal look. L'attrice, ex Miss Italia, ha deciso di diventare bionda e posta una foto su Instagram per far vedere a tutti la sua nuova capigliatura. "Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere". In molti le hanno fatto i complimenti: da rossa a bionda poco importa... Miriam è sempre bellissima. Ma non tutti sono di questa opinione. Sì, perché al coro di like e cuoricini, si è aggiunto chi non è d'accordo con la nuova testa della Leone.

Ecco alcuni commenti di disapprovazione: "Ma che hai combinato", oppure "Voglio piangere tutte le lacrime che ho in corpo" e ancora "Da rossa aspetto che torni dalla nostra parte: è una questione sentimentale". Lei, però, non fa caso a chi le va contro e si becca i complimenti di molte colleghe, tra cui Martina Colombari e Laura Chiatti.