Chiede alla fidanzata di sposarlo sott'acqua, ma poi annega

Steven Weber e la sua fidanzata Kenesha Antoine si trovavano in vacanza in Tanzania quando il giovane ha deciso di farle la proposta di matrimonio in modo davvero speciale. La coppia alloggiava in una cabina di legno con una struttura parzialmente sommersa che consentiva loro di affacciarsi sotto il mare.

Il giovane, originario della Louisiana, ha così avuto l’idea di raggiungere a nuoto la finestra della camera per esporre la sua proposta di matrimonio scritta su un foglio e per mostrare così a Kenesha l’anello che aveva comprato per lei. Purtroppo, però, la romantica iniziativa si è trasformata in tragedia: Steven non è riuscito a riemergere ed è così morto annegato.

“Non riesco a trattenere il respiro abbastanza a lungo da dirti tutto ciò che amo di te. Ma... Tutto ciò che amo di te, lo amo ogni giorno di più! - aveva scritto sul foglio - Per favore, sarai mia moglie? Sposami”. Steven si era tuffato con pinne e boccaglio e aveva ricoperto il foglio con una pellicola affinché non si bagnasse.

Kenesha ha deciso di raccontare il romantico gesto del fidanzato pubblicando il video della proposta su Facebook e dedicandogli queste parole: “Non sei mai emerso da quelle profondità, quindi non hai mai avuto modo di sentire la mia risposta: sì! Sì! Un milione di volte, sì, ti sposerò – ha scritto - Il giorno più bello della nostra vita si è trasformato nel peggiore, nella più crudele svolta del destino che si possa immaginare”.