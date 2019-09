Ironia sessista sulle bustine dello zucchero: polemica contro un bar di Taranto

Su segnalazione di un utente, la pagina Facebook "Donna a Sud" ha pubblicato un post di denuncia contro un bar di Taranto, colpevole di distribuire bustine dello zucchero personalizzate con frasi sessiste.

Sulle bustine incriminate si leggono frasi come "Che differenza c'è tra una donna e un cane? Il costo del guinzaglio" e "Che belle gambe! A che ora aprono?".

Il post pubblicato su Facebook denuncia: "Taranto. OFFESE ALLE DONNE. Nel tarantino un bar distribuisce ai suoi clienti bustine di zucchero con frasi sessiste".

Gli amministratori della pagina scrivono che l'autore della segnalazione non ha specificato ulteriori dettagli e che è impossibile risalire all'azienda sponsor, "quindi, per logica, si può pensare a bustine appositamente personalizzate per tirare un sorrisino all'habitué di turno, scusante di un marketing di basso profilo".

"Non siamo riuscite, per ora, a risalire al distributore "misogino" - continua ancora l'admin di "Donna a Sud" - tale da rendere un dolcificante un amaro in bocca", specificando che in nessun caso dovrebbero essere permesse frasi di questo tipo che contribuiscono a diffondere pregiudizi sessisti.

Il post è diventato virale, in tantissimi hanno condiviso e commentato con indignazione l'episodio. Qualcuno segnala che basterebbe fare una visura camerale per risalire al nome del produttore, qualche altro si limita ad esprimere la propria perplessità di fronte all'utilità di una simile "ironia".

(Credits photo: Facebook/Donna a Sud)