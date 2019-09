Canta alla guida del carro funebre e il video diventa virale

In rete sta circolando un video che sta facendo molto discutere: il protagonista della clip è un becchino di Napoli che, alla guida del carro funebre che trasportava un defunto, si è messo a cantare a squarciagola una canzone neomelodica con tanto di microfono in mano, improvvisando così un macabro karaoke.

Ma l’aspetto della vicenda che ha fatto indignare il web è uno in particolare: il becchino, infatti, non si è limitato solo a cantare, ma ha anche pronunciato frasi come “Inquadra il nonno allegro, bacioni anche al nonno”, parole che sono sembrate a molti una mancanza di rispetto nei confronti del defunto che stava trasportando. La persona che ha ripreso la scena, infatti, all’invito del becchino si è voltato e ha ripreso anche la bara trasportata nella vettura funebre.

Il video virale ha messo in imbarazzo più di una persona: l’Eccellenza Funeraria Italiana, ad esempio, ha espresso vergogna per quanto accaduto, definendo il gesto dell’uomo “raccapricciante e offensivo”. Il consigliere della Campania Borrelli, invece, si è detto sorpreso e basito.

Tuttavia, poche ore fa il becchino protagonista della vicenda si è scusato con un video pubblicato sempre sui social, nel quale ha spiegato che si è trattato solo di uno scherzo tra colleghi mentre andavano a lavoro e che la salma non si trovava ancora all’interno della bara: “Altrimenti non mi sarei mai permesso – ha spiegato l’uomo – comunque ho sbagliato e chiedo scusa a tutti”.